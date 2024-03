Giornata dell’endometriosi, le iniziative della Asl 4: visite e consulti aperti

Lavagna. In occasione della Giornata mondiale dell’Endometriosi, le iniziative promosse dalla S.C. Ostetricia e Ginecologia dell’Asl 4 raddoppiano. I professionisti della Struttura – da tempo impegnata nello studio e nel trattamento dell’endometriosi, in collaborazione con un’équipe multidisciplinare che coinvolge numerosi altri specialisti – saranno infatti a disposizione per due giornate di consulti telefonici e visite gratuite rivolte alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è giovedì 28 marzo 2024. Dalle ore 12.00 alle 14.00, un medico sarà a disposizione al numero 0185/329656 per offrire consulti telefonici, rispondere a dubbi e quesiti.

» leggi tutto su www.genova24.it