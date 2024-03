Imprenditori di successo testimonial dell’eccellenza di BBBell, al via nuova campagna dedicata al mondo business

Torino. È on air la nuova campagna pubblicitaria dedicata ai servizi per le imprese di BBBell, azienda di telecomunicazioni leader nel Nord Ovest, specializzata in connettività wireless e fibra.

Firmata da Barabino & Partners, che ne ha curato anche la pianificazione e che segue da oltre dieci anni la comunicazione integrata dell’azienda, ha una durata di circa due mesi e si sviluppa in maniera capillare sulle principali testate nazionali off e online, sui canali social, sulle testate verticali e su quelle sportive per poter raggiungere, anche in tempi diversi, target differenziati e allargati, sia a tutti i territori coperti dal servizio BBBell sia ad un bacino di potenziali clienti su scala nazionale.

» leggi tutto su www.genova24.it