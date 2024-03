Noleggio con conducente, incontro con Raffaella Paita. Confartigianato: “Richieste modifiche su foglio di servizio, sanzioni e privacy”

Stamani le aziende di noleggio con conducente della provincia della Spezia hanno incontrato in Confartigianato l’onorevole Raffaella Paita per discutere i problemi della categoria che potrebbero emergere con l’adozione dei decreti attuativi relativi alla Legge 11 febbraio 2019 n. 12 che hanno modifico la legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21 per il trasporto di persone. L’incontro è frutto di un’azione che Confartigianato La Spezia ha avviato a febbraio coinvolgendo tutti i parlamentari del territorio sul tema. “Abbiamo rappresentato all’onorevole Paita il lavoro nel noleggio nei territori di provincia – dichiara Nicola Carozza, responsabile categorie Confartigianato – qui non si tratta di patteggiare per taxi o ncc; sono due categorie distinte che nei territori convivono e dialogano benissimo. La stretta normativa del 2019 voleva colpire alcune forzature e sovrapposizioni tra servizi ncc/taxi nelle città metropolitane come Roma e Milano ma non è giusto colpire e burocratizzare un settore solo per due città”. Confartigianato al momento non ha partecipato alle manifestazioni di protesta dei noleggi proseguendo la discussione al Tavolo tecnico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. “Non siamo contrari all’istituzione del Ren, alla regolamentazione delle piattaforme – dichiarano gli imprenditori Fabio Ferdani e Marzio Ghidoni – ma un foglio di servizio telematico, magari non modificabile, la sosta di un’ora tra un servizio e un altro, le sanzioni severissime per ogni infrazioni rischiano di affossare il nostro settore e renderlo ingestibile”. “Combattere l’abusivismo aumentando la burocrazia è un errore – proseguono gli imprenditori Arben Berdellima e Franco Senatore – che impatterà su tutte le imprese che operano come alla Spezia nella legalità”. “Il foglio di servizio è uno strumento superato per l’esercizio dell’attività e la proposta di attuazione formulata dal Ministero è davvero macchinosa rispetto a quanto previsto dalla norma – aggiunge Alfonso Squillante, Vicepresidente Ncc Confartigianato – la categoria tutta si dissocia dall’impianto della proposta e auspica quindi delle modifiche migliorative atte a garantire libertà di impresa agli operatori Ncc, soprattutto al fine di servire meglio l’utenza”. Per Confartigianato La Spezia infatti questa nuova procedura andrebbe ben oltre la richiesta del legislatore che era limitata all’inserimento di pochi e semplici dati, senza considerare che il foglio di servizio elettronico aveva già suscitato nel 2019 le preoccupazioni del Garante della Privacy quando aveva segnalato all’allora Ministro Toninelli l’evidente sproporzione tra lo scopo della normativa di settore di arginare l’abusivismo e la soluzione prescelta dal Governo in quanto i dati richiesti all’Ncc consentono di identificare il cliente e il percorso effettuato. La categoria, rappresentata da anni in provincia della Spezia da Confartigianato, conta 18 aziende con circa 60 autorizzazioni. Gli imprenditori locali che operano principalmente nel settore crociere, turismo, eventi, aziende della nautica, sono molto preoccupati e stanno seguendo la trattativa. “Come ho più volta sostenuto anche nelle sedi istituzionali – ha spiegato l’On. Raffaella Paita – ritengo profondamente ingiusta l’impostazione dei decreti attuativi che penalizzerebbero la categoria. Questi decreti affosserebbero il servizio noleggio con conducente che in Italia è apprezzato e strutturato da clienti e turisti. Assurdo e anacronistico anche il divieto imposto agli Ncc di accedere ai servizi innovativi che la stessa Consulta ha definito una norma protezionistica. Lotteremo affinché questi decreti attuativi cambino impostazione”. Confartigianato La Spezia ha ringraziato l’onorevole Raffaella Paita per l’incontro confermando che sindacalmente continuerà a seguire la vicenda in contatto con il responsabile del Sistema Categorie Confartigianato Guido Radoani che partecipa al tavolo ministeriale proponendo osservazioni e modifiche.

