Pasqua, Cia Savona: “Agriturismi traino dell’offerta green”

Savona. Per la ristorazione di Pasqua e Pasquetta si prospetta un sold out negli oltre 40 agriturismi associati Cia Savona, pronti all’inizio della stagione turistica in vista delle festività e dei ponti primaverili. Quanto ai pernottamenti, che comunque saranno di breve durata – due o tre notti – le prenotazioni sono arrivate al 60% della capienza, con l’auspicio di un aumento in questi ultimi giorni che precedono le vacanze pasquali.

Tra gli indicatori raccolti la conferma del turismo verde e di una offerta green tra le principali scelte di destinazione, oltre allo sviluppo dello stesso settore outdoor con presenze e indotto per il territorio e l’entroterra in grado di intercettare i flussi turistici.

Inoltre, una solida speranza degli operatori è rappresentata da una conferma nella crescita dei turisti stranieri, francesi, tedeschi e svizzeri su tutti.

» leggi tutto su www.ivg.it