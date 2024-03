Rapallo: mercoledì Brigati si dimette; Bagnasco domani a “Mattino 5”

Oggi incontro tra il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco e il vicesindaco Pier Giorgio Brigati. Quest’ultimo alle elezioni dell’8 e 9 giugno sosterrà Armando Ezio Capurro, competitor del centro-destra e per questo, mercoledì prossimo, protocollerà le dimissioni da vicesindaco e assessore. Le deleghe le gestirà lo stesso Bagnasco il quale non ha ancora deciso – sostiene – chi sarà il nuovo vicesindaco; figura indispensabile nelle amministrazioni comunali.

Per il momento Carlo Bagnasco assapora il successo ottenuto ieri sera a Italia 4 dove era ospite in studio a “Zona bianca”: ha raccontato con molta naturalezza i suoi rapporti con Silvio Berlusconi, cui era dedicato il servizio. E domani mattina Bagnasco sarà a Cologno Monzese negli studi di Canale 5, ospite alle 9 di Federica Panicucci conduttrice (da 14 anni e sino a fine stagione) di “Mattino Cinque. Le apparizioni in tv hanno un significato relativo al futuro politico del sindaco? Lo vedremo.

