‘Santa’: “Bancali neppure bruciati, multa da 6.500 euro per l’intenzione”

Una mega multa da 6500 euro da pagare sull’unghia per evitare ai “colpevoli” la minaccia di un lungo calvario giudiziario: anche se non si sa ancora bene quale sarebbe stata la colpa. Sono gli ultimi sviluppi della vicenda legata alla Festa della Primavera di Santa Margherita Ligure, andata in scena in edizione monca domenica 24 marzo. Domenica sul lungomare di Ghiaia c’è stata regolarmente la distribuzione gratuita di frittelle dolci e salate, con musica ballabile suonata dal gruppo Macho: migliaia di persone presenti per degustare le frittelle e sentire la musica. Ma sabato sera non c’è stato il tradizionale falò beneaugurante con Tugnìn e Manena, con i fuochi artificiali: un residente del quartiere di San Siro aveva presentato una denuncia ai carabinieri forestali dicendo che nel materiale ammassato per il falò c’erano dei bancali di legno. Ne parliamo con Andrea Bernardin, presidente del Comitato Festa della Primavera

