‘Santa’. Cozzio presenta tre candidati: Rino Bosi, Giovanni Moras, Giuseppe Pastine

La La lista Cozzio Sindaco presenta altri tre componenti che appoggeranno la candidatura di Emanuele Cozzio a Sindaco di Santa Margherita Ligure.

Questi sono Rino Bosi, Giovanni Moras e Giuseppe Pastine.

Dichiara Emanuele Cozzio: «Stiamo formando una squadra di persone affidabili e capaci che sappiano lavorare in armonia e siano pronte ad aiutarsi reciprocamente. Con Rino ho condiviso gli ultimi cinque anni di amministrazione: Rino, seduto a fianco in consiglio comunale, è stato e sarà prezioso nel seguire i lavori sul territorio. Giovanni, grazie alla esperienza maturata in campo ingegneristico, nell’istruzione e nel sociale, potrà portare il suo contributo in questi settori con la sua sensibilità e

competenza. In questi anni ho avuto l’opportunità di lavorare per la nostra città con Giuseppe Pastine in occasione degli incontri istituzionali tra amministrazione e albergatori. Proprio da questa esperienza è nato il desiderio di condividere l’impegno per il prossimo mandato amministrativo. Sono contento che Giuseppe abbia voluto mettere a disposizione la sua professionalità e la sua esperienza».

Rino Bosi, balneare, consigliere comunale uscente: «In questi cinque anni di

esperienza in consiglio comunale ho avuto modo di apprezzare il lavoro di Emanuele

Cozzio che reputo una persona che per esperienza e capacità sia in grado di svolgere

un ruolo così importante e delicato come quello di Sindaco della nostra città».

