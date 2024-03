‘Santa’: stop al falò, solidarietà al Comitato Festa della Primavera

Dall’Associazione “Gente di Liguria”

Il fuoco del falò della “Festa della Primavera”, quale simbolo della luce e del calore che manifesta il risveglio della natura alla vita dopo il lungo inverno, non si è acceso.

Non entriamo nelle cause che hanno provocato questa interruzione anche se ci viene in mente una frase di S.Tommaso che citiamo e che lasciamo alla riflessione di chi ci legge “non ius quia esse iussum sed ius quia esse iustum”.

Ci preme sottolineare come associazione “Gente di Liguria” che il falò, culturalmente, è la rievocazione storico tradizionale di un antico rituale dei Liguri che con esso celebravano la rinascita alla vita e che per i cittadini e gli ospiti di Santa è soprattutto, nell’arco dell’anno, uno dei principali momenti ludici e di aggregazione.

I volontari della “Festa della Primavera”, che con fatica ed entusiasmo organizzano l’evento, durante tutto l’anno sono protagonisti di numerosi momenti di solidarietà, ed è a costoro che noi, associazione Gente di Liguria, manifestiamo la nostra più completa e totale solidarietà poiché il vulnus da loro subito è una ferita che colpisce tutta la città.

