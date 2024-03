Sorgente nel giardino dell’asilo, l’intervento del municipio: canalizzazione e pozzetto drenante

Genova. Un intervento immediato per arginare l’emergenza e lo studio di un successivo lavoro strutturale per intercettare la criticità e risolverà in maniera definitiva. Questo in sintesi l’intervento del Municipio Media Valbisagno, attivatosi dopo la segnalazione raccolta da Genova24 per la “sorgente” che da qualche settimana sta tenendo in scacco parte del giardino dell’asilo nido Cantaegua di Sant’Eusebio.

Come confermato dallo stesso presidente Maurizio Uremassi, infatti, i tecnici del municipio si sono mossi nell’immediato predisponendo un drenaggio nella scarpata a monte il giardino, per deviare e convogliare l’acqua e quindi ripristinare la disponibilità degli spazi esterni.

» leggi tutto su www.genova24.it