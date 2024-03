Sport, Regione Liguria stanzia 150mila euro per gli enti di promozione sportiva

Genova. Regione Liguria punta sul binomio sport e salute e apre un bando a favore degli enti di promozione sportiva finalizzato alla promozione dell’attività fisica. Puntando sul fatto che il Testo Unico regionale in materia di sport prevede la possibilità di erogare contributi a vantaggio di questi soggetti, la Giunta regionale ha stanziato 150mila euro destinati a enti di promozione sportiva che presentino progetti destinati a promuovere il valore sociale, educativo e formativo della pratica sportiva.

“La salute non si cura solo dentro le mura di un ospedale, ma nella vita di tutti i giorni – sottolinea l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro. – Praticare regolarmente esercizio fisico riduce il rischio di malattie croniche. Ma lo sport ha un valore anche psicologico e sociale: l’attività fisica aiuta a ridurre lo stress, l’ansia e la depressione, migliora l’umore e riduce i sintomi di malattie mentali. In generale migliora la qualità della vita e, in una parola, il benessere. Vogliamo che tutti, attraverso gli enti che già operano sul territorio, possano beneficiare della bellezza dello sport: non solo gli anziani, ma anche i minori che non praticano attività fisica”.

