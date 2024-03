Attentato in Russia, la discussione sulla pace voluta da Crucioli rimandata al prossimo consiglio comunale

Genova. Questa mattina, martedì 26 marzo 2024, durante la conferenza dei capigruppo, il consigliere Mattia Crucioli di Uniti per la Costituzione ha presentato un articolo 55 per chiedere che in apertura di seduta del consiglio comunale odierno tutti i gruppi consiliari esprimessero la propria opinione sull’opportunità di inviare la solidarietà del Comune di Genova al popolo russo a seguito dell’attentato a Mosca di pochi giorni fa, nonché sulla necessità di sollecitare le Istituzioni nazionali e sovranazionali ad attivare azioni diplomatiche per raggiungere una pace stabile e duratura in Ucraina.

“La conferenza dei capigruppo ha rinviato la nostra richiesta al prossimo Consiglio, che si terrà giovedì 4 aprile – ha dichiarato Crucioli in una nota – avvalendosi del regolamento comunale per dare la precedenza ad un altro articolo 55 regolamento del consiglio comunale, “Dichiarazione in apertura di seduta”, rinviato in precedenza”.

