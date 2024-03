Chiavari: egiziano mutilato, chiesto il rinvio a giudizio per i due presunti assassini

Mahmoud Abdalla, 18 anni, egiziano, è stato ucciso il 23 luglio 2023 a Genova; il corpo compresso in una valigia e trasportato a Chiavari in taxi. Mutilato di testa e mani, che ritrovate permettono di identificare la vittima attraverso le impronte digitali. Il corpo decapitato e gettato in mare è avvistato dall’equipaggio di uno yacht arabo. Le indagini portano rapidamente all’arresto di Mohamed Ali Abdelghani Ali, detto Bob e Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel, detto Tito; anch’essi egiziani.

Un delitto barbaro e violento. Il movente: Mahamoud, dipendente di una barberia di un connazionale, non voleva essere sfruttato: aveva un contratto di 4 ore ma lavorava 12 ore al giorno e lamentava di essere pagato in ritardo. Per questo aveva deciso di andare a lavorare altrove. Quindi la punizione che fosse d’esempio per altri dipendenti.

