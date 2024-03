Genoa, ecco la quarta maglia della stagione: oro per maniche e loghi

Genova. In occasione della partita di sabato p.v. al “Ferraris” i giocatori indosseranno la quarta divisa realizzata da Kappa® per questa stagione sportiva. E’ già disponibile in quantità limitate nei punti vendita del club, dello sponsor tecnico e nei rispettivi canali e- commerce. Una nuova divisa che completa il set di kit per il campionato. Un altro pezzo da collezione per gli appassionati di jersey calcistiche.

Nella sfida con il Frosinone la squadra scenderà in campo con la quarta maglia 2023/24 prodotta da Kappa®, attuale e storico sponsor tecnico del team. Le linee guida del design studiato dal centro R&D del marchio torinese, di proprietà del Gruppo BasicNet, si ispirano alla maglia home risalente alla stagione 1999/2000. Sul fronte delle maglie sono raffigurati lo stemma del club e dello sponsor, mentre sulle maniche sono contemplati i simboli del logo Kappa®.

» leggi tutto su www.genova24.it