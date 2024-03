La Rsa San Nicolò di Levanto va verso un anno di lavori, l’allarme dei sindacati: “Ospiti da ricollocare con difficoltà e 15 dipendenti senza lavoro”

“Esito negativo e forte preoccupazione per i lavoratori. Chiediamo che le istituzioni a partire da Comune, Regione e Alisa si facciano garanti dei posti di lavoro”. E’ questo il commento dei sindacalisti Roberto Palomba per Fp Cgil, Mirko Talamone per Fisascat Cisl e Massimo Bagaglia per Uilp che, unitamente alle rappresentanze sindacali presenti questa mattina nella sede della cooperativa sociale reggiana Coopselios, hanno trattato il tema degli esuberi nella Rsa San Nicolò di Levanto.

In seguito alla improvvisa decisione del febbraio scorso da parte di Asl 5 di deliberare lavori di ristrutturazione necessari per interventi di adeguamento sismico, l’attuale piano che eroga servizio di Rsa presso il nosocomio dovrà essere sgombrato dal 15 aprile e nel contempo gli ospiti dovranno essere ricollocati presso strutture della provincia, “operazione tra l’altro non semplice – sottolineano i sindacalisti – vista la oramai atavica carenza di posti letti di Rp e Rsa nella Asl 5″.

La problematica più urgente riguarda però il personale, con 15 lavoratori (11 Oss e un fisioterapista dipendenti di Coopselios, più tre addetti alle pulizie della Coop Maris) che, a fronte della proposta della cooperativa di trasferimento in luoghi di lavoro come Venezia, Como o Reggio Emilia, saranno trasformati di fatto in nuovi disoccupati, vanificando di fatto alla riapertura della Rsa, prevista nel giro di 12 mesi circa, ogni continuità lavorativa e anche la possibilità di reinserimento determinato da una eventuale clausola sociale inserita nel bando di gara, a questo punto inutile.

“Abbiamo chiesto da subito ad Asl 5 di garantire la continuità dell’appalto – continua la nota di Fp Cgil, Fisascat Cisl e Uilp – proseguendo la proroga aperta fino alla chiusura del lavori di ristrutturazione, cosa che consentirà di traghettare i lavoratori nel nuovo appalto, poiché nelle modalità di intervento di Asl 5, con una decisione così repentina, ci ha lasciato molto perplessi. Anche perché a luglio scorso Asl intendeva mettere a gara la Rsa, essendo stata deliberata una manifestazione di interesse per la struttura stessa.

Inoltre la nostra proposta di intervenire con lo strumento dell’ammortizzatore sociale non è stata colta da parte di Coopselios con la motivazione che per l’azienda di fatto il contratto con Asl 5 dal 30 aprile non esiste più e che non potrebbero giustificare un eventuale ricorso alla Cigs o Fis”.

“Siamo allarmati – concludono i sindacati – perché una piccola comunità come quella levantese sarà doppiamente penalizzata dalla perdita di un importante presidio sociosanitario, e dal fatto che 15 persone dal 1° maggio, Festa del lavoro, dovranno preoccuparsi di cercare un altro posto di lavoro, cosa non facile per operatrici tutte donne, spesso monoreddito, di media età anagrafica. Senza dimenticare che verrà disperso un utile bagaglio professionale ed umano per la comunità in cui operano”.

