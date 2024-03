Omicidio Nada Cella, la criminologa Delfino Pesce: “Così gli indagati si sono fatti beffe di tutti, a cominciare dai magistrati”

Genova. “E’ stato imbarazzante leggere le motivazioni della sentenza Nada Cella. Nessuno ha mai voluto un colpevole a tutti costi. Piuttosto si è sempre cercato di arrivare ad un contraddittorio che sarebbe stata l’occasione per mettere a confronto tra loro i 3 indagati che, fino ad oggi, si sono presi beffe di tutti, in primis della magistratura, dimostrando che si può omettere, mentire e rifiutarsi di dare spiegazioni senza inciampare in alcun capo di imputazione”. E’ lo sfogo durissimo di Antonella Delfino Pesce, la criminologa che nel 2021 ha fatto riaprire le indagini sul delitto di Nada Cella, che hanno portato la procura ad accusare Anna Lucia Cecere di omicidio, e Marco Soracco e la madre di favoreggiamento e false dichiarazioni al pm.

Ma il primo marzo il gup Angela Nutini ha detto che quel processo non si deve fare e nelle motivazioni depositate ieri ha spiegato perché. Secondo la giudice il quadro accusatorio è fatto nei confronto di Cecere di pochi elementi indiziari che sono più “sospetti” che indizi veri e propri, e molti elementi sarebbero “contradditori” al punto da far immaginare una diversa e opposta ricostruzione dei fatti (Le motivazioni della sentenza sono riassunte in questo articolo).

