Piazza Cavour, i lavori sono di nuovo sotto la lente. E gli ambulanti chiedono di rateizzare l’imposta sul suolo pubblico

Dopo tre mesi in cui metà del tratto di Corso Cavour che attraversa la piazza è stata area di cantiere, i commercianti di Ama – Associazione mercato ambulanti si aspettavano certamente qualcosa di più dai lavori di riqualificazione. Invece con la riconsegna dell’area al passaggio pedonale si sono ritrovati con qualche rattoppo eseguito con lastre di pietra nuove, undici nuovi mandarini e troppi difetti ancora al loro posto. Selci scheggiate o venate, rammendi col cemento e piccoli gradini che possono far inciampare. Sicuramente non quanto la pavimentazione esterna, lato arsenale, dove una settimana fa una signora è caduta, ma nemmeno un lavoro che gli ambulanti ritengono eseguito a regola d’arte.

“Siamo di fronte a un intervento ancora una volta approssimativo – afferma Alessandro Valli, consigliere dell’associazione -, di una qualità che nessuno accetterebbe se si trattasse di lavori in casa propria. L’intera area è stata transennata per tre mesi, ma alla fine sembra che il tutto sia stato tirato via: è vero, è piovuto, ma anche quando era bel tempo abbiamo visto sempre pochi operai. E per quello che è stato fatto si sarebbe potuto procedere per piccoli cantieri, un po’ per volta”. Anche perché di area adibita a deposito ce n’è già una, in Via de Nobili, ed è praticamente inutilizzata da mesi.

Da ieri il cantiere si è spostato dal lato monte al lato mare, con un posizionamento differente, ovvero lasciando aperta la parte centrale. Ma questa decisione ha portato i commercianti a chiedere all’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore ai Lavori pubblici Pietro Antonio Cimino, di ritornare all’antico perché così facendo il passaggio di fronte ai banchi era praticamente annullato dalla possibilità di attraversare al centro l’area dei lavori.

