“Quel parcheggio è mio”, e gli sferra una testata: lite tra autotrasportatori finisce in violenza

Genova. Una lite tra autotrasportatori è finita in violenza lunedì pomeriggio in un’area di sosta di via dei Rallisti, a Pra’, con uno dei due portato in ospedale per una ferita al viso causata da una testata.

La discussione, come detto, è nata per un parcheggio. Uno dei due, un uomo di 52 anni cittadino albanese, è arrivato nel parcheggio nei pressi del porto di Pra’ e ha notato un autoarticolato già posteggiato. Ha chiesto all’autista, un 56enne di nazionalità romena, di fare manovra per lasciargli il parcheggio sostenendo che “fosse il suo”, e ne è nata una lite. I toni si sono fatti sempre più accesi, sino a quando il 52enne non ha sferrato una testata all’altro. Poi si è allontanato.

» leggi tutto su www.genova24.it