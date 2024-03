Rapallo: “Concreta alternativa all’ipotizzato Tunnel Fontanabuona”

Da Armando Ezio Capurro, candidato sindaco a Rapallo

In considerazione degli ingenti danni che il progettato svincolo a Rapallo del Tunnel Fontanabuona porterebbe alla città, -ricordando che il sindaco Bagnasco e il consigliere metropolitano Tasso non hanno difeso gli interessi della collettività rapallese e hanno omesso di ricordare che, nel piano urbanistico del 2005 (amministrazione Capurro) e del 2019 commissario Marenco), si prevedeva l’uscita sulla A12 a Rio Campodonico in comune di Chiavari, -affermando che io sono favorevole alle infrastrutture, ma che non arrechino danni al territorio

