Riccò del Golfo, Figoli: “Avevamo proposto un laboratorio di progettazione. Peccato si sprechino buone idee”

“Ammetto che sono sempre poco interessato al tipo di campagna elettorale che organizzano gli avversari, però mi sento in dovere di partecipare con una riflessione a quanto rappresentato. Lo faccio in forza della fiducia di cui godo da parte di un mondo politico e sociale allargato, al quale io partecipo con una appartenenza chiara e senza pericolo di fraintendimenti”. Esordisce così il candidato sindaco, e primo cittadino uscente di Riccò del Golfo, Loris Figoli nella sua replica alla nota stampa dell’avversario alle prossime elezioni, Giacomo Cappiello.

“Da uomo di centrodestra, ritengo che la stagione delle liste civiche debba vivere una propria seconda ed evoluta giovinezza: soprattutto in quelle realtà – come la nostra a Riccò – che sono state scelte da tante persone nuove, che ambiscono ad avere attorno un contesto che cresce, che non ha bisogno di slogan elettorali, ma che ha “fame” di contenuti e di veder portar a compimento progetti tanto ambiziosi quanto vitali per la comunità. La fibra ultraveloce – domanda Figoli – è di destra o di sinistra? Il rinnovo degli Isee è di destra? Essere il primo Comune in Italia per raccolta differenziata è forse solo di centro? Avere un centro sportivo in crescita e sviluppo, tutto green, è oltranzista o conservatore? Fare marciapiedi ovunque cambia collocazione in base a come li guardi?”.

