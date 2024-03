Sanità, il paziente denuncia: “L’Asl2 mi chiede 150 euro per i preoperatori ma dopo 4 mesi non ero stato ancora chiamato per l’intervento”

Savona. “Conoscete tutti il detto oltre il danno la beffa giusto? Ecco questo è un classico esempio. Perché oltre a non essere stato operato (dopo oltre un anno di attesa) ho ricevuto un ulteriore regalo da parte dell’Asl 2 savonese: la fattura di 150,71 euro per saldare il conto delle visite preoperatorie effettuate al San Paolo che, viste le circostanze, non ho ritenuto di dover pagare”.

E’ questa la denuncia di Salvatore Folmi che dopo mesi, anzi anni, di calvario è uscito dal tunnel della malattia grazie ad una clinica di Alessandria, dove poi ha deciso di farsi operare. Inizialmente era stato inserito in lista d’attesa presso l’ospedale San Paolo, dopo cinque mesi era stato trasferito in quella delle urgenze ma senza alcun risultato: anzi sì, quello di effettuare le visite preoperatorie ad aprile per poi essere chiamato per l’intervento dopo ulteriori 4 mesi.

