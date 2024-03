Se ne va un altro pezzo di storia: dopo 114 anni chiude la Pasticceria Svizzera in Albaro

Genova. Chiude un’altra storica attività commerciale a Genova. Da oggi è abbassata la saracinesca della Pasticceria Svizzera al civico 5 di via Albaro, che manterrà il marchio e la produzione nei locali del Moody in via XII Ottobre.

La Pasticceria Svizzera era stata aperta nel lontano 1910 da Vital Gaspero, originario dell’Engadina, nel palazzo che aveva ospitato il poeta inglese George Byron. Era una delle ultime testimonianze della pasticceria mitteleuropea che a Genova si è mischiata con la tradizione dolciaria locale: rinomati sono sempre stati il pandolce, le praline, i confetti e la torta Sacher.

