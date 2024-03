Tennistavolo, Toirano ha ospitato la terza prova Grand Prix: i vincitori

Toirano. Novantadue partecipanti in rappresentanza di 12 società, 139 presenze gara, 256 partite giocate: sono i numeri del lungo fine settimana andato in scena a Toirano, con la terza ed ultima prova Grand Prix della Coppa Liguria 2023/2024, sui sette tavoli al palasport di via Aldo Moro.

Sotto la direzione del giudice arbitro Gianbeppe Cuatto, con l’organizzazione della Asd Toirano, sono stati disputati sette tornei di singolo (quattro maschili e tre femminili).

Sabato apertura col singolo Sesta Categoria maschile, la gara più partecipata con 41 iscritti. Lo ha vinto il giovanissimo Francesco Pareti (Villaggio Sport) che si è aggiudicato in 5 set la finale con Mirko Di Fede (Athletic Club). Terza posizione per Luca Lastrego (Don Bosco Varazze) e Filippo Steidele (Tennistavolo Genova).

Piazzamento nei quarti di finale per Alessandro Fossati (Varazze), Federico Bizzarri (Genova), Pasquale Perna e Leonardo Staita (Victoria).

Per il Toirano, sono arrivati agli ottavi Gianluigi Marras e Nello Pruiti Ciarello; nei sedicesimi Edoardo Fiorillo.

