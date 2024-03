Treno di Harry Potter ad Albenga, il sindaco Tomatis replica a Distilo: “Nessun rispetto per il suo ruolo e le istituzioni che rappresenta”

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, replica alle dichiarazioni del presidente del consiglio comunale Diego Distilo rispetto al “treno di Harry Potter” che verrà collocato in piazza San Michele in occasione di “Fior d’Albenga”

“Non ci stupisce affatto che il signor Diego Distilo cerchi di attirare oggi l’attenzione su di sé, utilizzando un evento così importante come Fior d’Albenga – spiega il primo cittadino – Non ci stupisce perché vista la sua compagine elettorale, dal Podio, ai principali alleati Ciangherotti, Porro, la stessa squadra in pratica della disastrosa amministrazione che nel 2013 portò Albenga al commissariamento, Distilo teme di essere probabilmente scelto per interpretare qualche ruolo nella riedizione del matrimonio della ‘Fava e del salame’, fiore all’occhiello delle manifestazioni turistiche di quegli anni. Viste le recenti parole al miele tra loro, in effetti non facciamo fatica ad immaginare Distilo e Ciangherotti nel ruolo degli sposi”.

