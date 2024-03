Università, protesta contro gli accordi con l’industria delle armi: contestato il rettore Delfino

Genova. Protesta questa mattina in via Balbi, nella sede dell’Ateneo genovese dove alcuni studenti hanno organizzato un presidio con tanto di striscioni, banchetti e mostra fotografica, per condannare gli accordi economici e accademici dell’Università degli Studi di Genova con aziende coinvolte nella filiera bellica, italiane e israeliane.

Il presidio, lanciato da “Cambiare rotta” e per il quale diverse altre associazioni hanno aderito, è stato organizzato in occasione del Senato accademico, e mette sotto accusa il rettore Federico Delfino di essere indifferenze rispetto alla tragedia di Gaza. Gli studenti, alcune decine, dopo aver tappezzato di striscioni l’atrio del rettorato hanno deciso di posizionarsi fuori dall’aula dove si tiene la riunione del Senato urlando slogan come “Fuori la Nato dall’Università” al suono di tamburi. Il momento di maggiore tensione si è registrato poco prima dell’inizio della riunione quando alcuni autonomi si sono presentati nell’ufficio del rettore, Federico Delfino, e dopo avergli presentato i motivi della loro protesta, non avendo ottenute le risposte attese, hanno iniziato a rivolgergli insulti tra cui “mostro, genocida, assassino”. La protesta è presidiata da alcuni funzionari della Digos.

