Anche una delegazione di Levico Terme alla commemorazione dell’eccidio di Punta Bianca

Si è svolta ieri la commemorazione dell’ottantesimo anniversario dell’eccidio di Punta Bianca a cui ha presenziato anche una folta delegazione dell’Associazione Nazionale del Fante di Levico Terme (Tn) accompagnata dal vice sindaco del Comune di Levico Terme Patrick Arcais e dalla vicepresidente del Consiglio Comunale Laura Uez. Levico Terme è il paese d’origine di uno dei 15 soldati italo americani uccisi dai nazisti 80 anni fa. Si tratta del soldato Joseph A. Libardi.

Dopo la benedizione delle corone e il saluto del Sindaco di Ameglia Umberto Galazzo, dopo aver ringraziato la comunità di Levico Terme per la partecipazione, ha portato il saluto dell’agente Consolare degli Stati Uniti a Genova Anna Maria Saiano ed ha voluto ricordare anche la figura di un parroco amegliese, Don Nilo Greco, grazie all’opera del quale venne ricostruita la vicenda ed individuato il luogo della sepoltura. Sono poi intervenuti il Vice Sindaco di Levico Terme Patrick Arcais e il co-presidente del Comitato Provinciale Unitario della Resistenza Prof. Egidio Banti.

La manifestazione è poi proseguita con un omaggio al cippo ai caduti in via della Pace – località La Ferrara e alla lapide a Punta Bianca, luogo della strage.

