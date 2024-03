Andora accoglie i nuovi nati con la Giornata della Gentilezza: Lidia Rossi, storica levatrice di 96 anni, incontrata i bimbi del 2023

Andora. Ad Andora molte mamme la chiamano ancora la “Signora Cicogna”. Lidia Rossi 96 anni è la storica e amata levatrice: ha fatto nascere in casa, fino alla fine degli anni settanta, buona parte delle persone che incontra per strada durante la sua quotidiana passeggiata fra casa e il lungomare.

Ieri pomeriggio, nella biblioteca comunale si è svolta la Giornata della Gentilezza ai Nuovi Nati del 2023, la cerimonia con cui dal 2021 ad oggi, l’amministrazione comunale dà il benvenuto ai piccoli andoresi. La signora Lidia, è stata invitata ad incontrare le giovani famiglie con i loro bambini e ha conquistato tutti con il suo amore per la professione di levatrice praticata con grande passione e di cui ha condiviso tanti ricordi. “Mi ricordo di una bimba che mi supplicava di non portarle più fratellini perché erano già tanti in famiglia. Pensava li portassi dentro la grande borsa che mi portavo dietro con gli strumenti per assistere le partorienti – ricorda Lidia visibilmente felice dell’incontro con i 16 bimbi presenti – Ho vissuto molti bei momenti, amo i bambini, sono stati la mia vita. Essere qui è bellissimo”.

» leggi tutto su www.ivg.it