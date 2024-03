Apm Terminal, prorogato di 30 mesi il contratto a venti lavoratori

Vado Ligure. Fitcisl e Uiltrasporti hanno firmato l’accordo in deroga per il rinnovo di altri 30 mesi del contratto a tempo determinato di 20 dipendenti di Apm Terminal a Vado Ligure.

“Chiedendo la loro stabilizzazione all’azienda sono emersi dati riguardanti il calo dei traffici derivanti dalla situazione geopolitica per la crisi nel Mar Rosso conseguenza della guerra in medio oriente – hanno commentato Danilo Causa della Fit Cisl e Franco Paparusso della Uil trasporti -. Rimaniamo quindi dubbiosi sul progetto di assunzione di 40 lavoratori come previsto dall’accordo del 2019 confederale e di categoria”.

