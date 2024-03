Autisti, bagnini, camerieri, skipper: gli annunci di lavoro della settimana. Opportunità anche per chi è senza esperienza

Trecentonovantanove posti di lavoro pubblicati. Proposte per chi ha esperienza e per chi vuole affacciarsi al mondo del lavoro, sono ricercatissimi autisti, manovali esperti, camerieri, aiuti in cucina, ma anche bagnini e skypper. Ma questi sono solo alcuni degli annunci pubblicati dai centri per l’impiego della Spezia e Sarzana, disponibili sul sito regionale FormazioneLavoro. Le offerte sono consultabili anche in questo pdf scaricabile e riguardano tutti i settori economici.

Qualche consiglio per un buon curriculum. Prima di effettuare una candidatura, leggere bene i requisiti richiesti nell’annuncio e verificare di possedere tutti i requisiti richiesti. Aggiornare sempre il proprio curriculum vitae con le ultime esperienze lavorative, gli eventuali corsi di formazione seguiti e le competenze acquisite in linea col profilo per cui ci si candida. Un modello utile per compilare un buon curriculum è il formato Europass: un modello standard introdotto dalla Commissione Europea, che permetta una lettura rapida e chiara delle competenze dei candidati, dando la possibilità di analizzare con facilità il profilo professionale. Infine, a questo link è possibile consultare la piattaforma e la guida gratuita per scrivere il proprio curriculum Europass.

