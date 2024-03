Non basta una perla di Gudmundsson al 30′ del primo tempo per permettere all’Islanda di staccare il pass per Euro 2024: l’Ucraina dell’altro giocatore del Genoa Malinovskyi vince 2-1. Il calciatore rossoblu ha superato il suo ex compagno e ha lasciato partire un sinistro preciso su cui il portiere non ha potuto fare nulla.

Per l’attaccante islandese il ritorno in Nazionale è stato positivo con 4 gol in 2 partite dopo essere rimasto fuori per alcuni mesi.

» leggi tutto su www.levantenews.it