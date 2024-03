Cia Liguria lancia l’allarme: “Pecore, vitelli e pony, le vittime dei lupi non si riescono più a contare”

Pecore, vitelli, pony. Le vittime dei lupi in Liguria non si riescono ormai neppure più a contare.

I territori, i Parchi e i Comuni coinvolti nell’entroterra crescono. E ormai gli avvistamenti si moltiplicano anche in città destando non poca preoccupazione.

Cia Agricoltori Liguria ha così deciso di mettere politica e istituzioni di fronte all’emergenza. E si è presentata in Regione con con una folta delegazione di più di 20 agricoltori e allevatori all’incontro con i capigruppo di tutte le forze politiche, con l’Assessore all’Agricoltura, Alessandro Piana e il vice presidente del Consiglio Regionale, Armando Sanna.

I numeri parlano di oltre una predazione a settimana. Ma il dato non deve trarre in inganno. Una predazione può significare anche 10 capi in una volta sola.

E poi molto spesso agricoltori e allevatori rinunciano a fare denuncia. Perché oltre al danno della perdita dei loro animali, subiscono anche l’incredibile beffa di non poter avere nessun indennizzo se non viene ritrovato qualche “pezzo” dell’animale. E in quel caso di dover affrontare il costo di smaltimento delle carcasse, fissato tra i 150 euro e i 400 euro a capo.

