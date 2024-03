Genova. Ammontano a oltre 4 milioni i finanziamenti che la giunta regionale stanzia annualmente per i teatri liguri a cui si aggiungono i 2,2 milioni di euro derivanti dal fondo strategico per la loro messa a norma e ristrutturazione.

In occasione della Giornata mondiale del Teatro, e per celebrare i nuovi teatri presto monumento nazionale, il maxischermo sul Palazzo della Regione Liguria in piazza De Ferrari si illuminerà con una proiezione dedicata.

» leggi tutto su www.genova24.it