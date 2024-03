Depositi chimici, pioggia di integrazioni richieste da Regione: “Valutare l’impatto sanitario”

Genova. Una vera e propria pioggia di integrazioni è stata messa nero su bianco in questi giorni da parte degli uffici regionali per quanto riguarda il dislocamento dei nuovi depositi chimici a Ponte Somalia, progetto oggi in fase di valutazione di impatto ambientale presso il Ministero dell’Ambiente e della sicurezza Energetica.

Rispetto alle carte documentali depositate, infatti, i tecnici di Regione Liguria hanno riscontrato diverse mancanze che rendono improcedibile la valutazione del progetto: dall’incertezza dello scenario progettuale alla mancanza di determinati dati sull’impatto degli impianti per quanto riguarda aria e popolazione. Nelle cinque pagine del documento vengono quindi elencati 12 punti per i quali si aspettano dei chiarimenti.

