Ex aree Piaggio, il candidato sindaco Guzzi: “Subito parcheggi e spazio pubblico per eventi e manifestazioni”

Finale Ligure. “Una occasione imperdibile per far tornare a sognare la comunità finalese, un’occasione storica di rilancio della nostra località”. Il giorno dopo l’assegnazione al nuovo proprietario il candidato sindaco Andrea Guzzi esprime la sua visione sulle ex aree Piaggio di Finale Ligure.

“Il nuovo sviluppo delle aree ex Piaggio dovrà puntare a soddisfare tutte le esigenze della città: nuovi spazi per i servizi (come per esempio la nuova sede del Comune), aree verdi e un parco urbano , attività sportive e utilizzo pubblico dell’hangar a livello multifunzionale per eventi e grandi manifestazioni, nuovi parcheggi, destinazioni urbanistiche che creino lavoro e una struttura ricettiva di elevata qualità. Tutto all’insegna delle energie rinnovabili e con interventi di riciclo delle acque, tema molto attuale e da considerare in prospettiva ,in ogni intervento pubblico, in modo responsabile. Lo schema dovrà rispondere alle ultime indicazioni votate in Consiglio Comunale all’unanimità dei presenti lo scorso settembre.”.

