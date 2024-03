Garlenda 2024, inaugurato il point elettorale di Luigi Tezel: “Pronti ad ascoltare la cittadinanza, vogliamo un Comune aperto e partecipativo”

Garlenda. Si è tenuta questo pomeriggio l’inaugurazione del point elettorale di “Garlenda per tutti”, la lista civica che sostiene la candidatura di Luigi Tezel a sindaco della cittadina. Insieme a Tezel, ad accogliere cittadini e simpatizzanti c’erano alcuni membri della sua lista: Biancaneve Locanetto, Cosimo Palombella, Valerio Favi e Anna Maria Riccio. Sul resto della squadra vige il più stretto riserbo.

Il point, situato in via Lerrone 28, sarà un luogo “aperto a tutti i cittadini che desiderano avere informazioni sul programma elettorale di Tezel e sulle sue proposte per il futuro di Garlenda. Inoltre sarà un luogo dove ognuno potrà portare i propri pensieri e le proprie idee per la città”.

