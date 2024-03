“I maneggi per maritare una figlia” con Tullio Solenghi in tournée fuori dalla Liguria

Genova. Da due anni I maneggi per maritare una figlia, la commedia di Nicolò Bacigalupo che fu il cavallo di battaglia di Gilberto Govi, spopola in Liguria nella versione di Tullio Solenghi, che dello spettacolo è sia regista che interprete principale, affiancato sul palco da Elisabetta Pozzi nel ruolo di Rina, la moglie di Govi. Dopo due anni di sold out, che ne fanno una delle produzioni teatrale di maggior successo degli ultimi decenni in Liguria, I maneggi affrontano una tournée fuori regione mentre il Teatro Sociale di Camogli, palcoscenico del debutto, si appresta a diventare monumento nazionale.

“Regione Liguria porta avanti con convinzione l’impegno per esportare il meglio della tradizione e della cultura genovesi – dichiara Jessica Nicolini, coordinatrice delle Politiche culturali dell’Ente -. Per questo sostiene la bellissima tournee dei Maneggi di Gilberto Govi, che fa conoscere la nostra lingua, le nostre battute e i nostri modi di vivere non solo in altre città liguri, da Savona alla Spezia, ma anche fuori regione, dove il nostro dialetto si comprende benissimo, come a Milano e a Roma e perfino in città di confine o nella svizzera Locarno. A sostegno di questa apertura verso il resto d’Italia c’è anche l’ormai prossimo riconoscimento del Teatro di Camogli come monumento nazionale, un percorso che sta per concludersi grazie all’impegno della parlamentare ligure Ilaria Cavo”.

