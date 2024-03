Il kyrie del violoncello di Mario Brunello lascia ammutolito il pubblico degli Impavidi

“Concerti a Teatro”, la rassegna musicale promossa da Fondazione Carispezia e diretta da Miren Etxaniz, continua a riscuotere successo e numerosi applausi da parte del pubblico; dopo l’esibizione del grande pianista Nikolai Lugansky di venerdì scorso al Teatro Civico, ieri sono state le note del violoncellista Mario Brunello e dell’Orchestra della Toscana diretta dal direttore olandese Otto Tausk ad incantare i presenti in sala.

Un programma dal gusto pienamente romantico ottimamente riuscito, nonostante le ultime modifiche a seguito dell’assenza della violinista Francesca Dego. A sostituire il doppio concerto per violino e violoncello di Johannes Brahms è stato il leggendario concerto per violoncello e orchestra di Saint-Saens, considerato dai grandi del passato come il miglior concerto per violoncello. Una composizione che sembra voler rimanere vicina alla tradizione classico-romantica, seppur manifestando innovazioni e grande creatività: attraverso il suono del violoncello di Mario Brunello, il quale sembrava un tutt’uno con il suo strumento e con l’orchestra, si sono percepite sfumature e colori dal gusto profondamente romantico; non solo virtuosismo – pensare alle difficili scale e alla note acutissime raggiunte dal violoncello – ma anche slanci di puro lirismo e di patetica tensione. Brunello pareva che stesse dirigendo l’intera orchestra con il solo sguardo e con i movimenti del corpo, senza però oscurare la direzione precisa dell’olandese Tausk.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com