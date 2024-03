Italy emergenza, dichiarato lo stato di agitazione per 40 lavoratori. Uil Fpl: “Anche a marzo lo stipendio è in ritardo”

Dopo una partecipata assemblea dei lavoratori di Italy Emergenza, cooperativa che opera in appalto per il trasporto degenti e materiale biologico per Asl 5, è stato attivato lo stato di agitazione.

“Ancora una volta ci troviamo a dover manifestare per il mancato stipendio ai lavoratori di Italy Emergenza, anche questo mese giunto ormai a 10 giorni di ritardo – commenta Massimo Bagaglia, segretario generale Uil Fpl La Spezia -. Per questi lavoratori non è più un’eccezione, e così non si può più andare avanti”.

