La programmazione del Cinema Odeon dal 27 marzo al 3 aprile

Al via la nuova programmazione cinematografica settimanale del Cinema Odeon della Mediateca Regionale Ligure “S. Fregoso” con Un mondo a parte con Antonio Albanese ancora una volta all’altezza della performance attoriale e con una Virginia Raffaele sorprendente impegnati in una favola sulla solidarietà umana; continua la proiezione di Kung Fu Panda 4 che sta riscuotendo un grande successo, il nuovo capitolo del panda più famoso del cinema; Quarto Potere per la rassegna “I capolavori restaurati” e, in occasione dei 100 anni dalla nascita di Marlon Brando sarà proposto Un tram chiamato desiderio.

Orari dei film in programmazione da mercoledì 27 marzo a mercoledì 3 aprile

