Le Pigotte dell’Unicef sono pronte per essere adottate il 28 e il 29 marzo al Centro Luna

In occasione della Pasqua il comitato provinciale per l’Unicef della Spezia sarà presente presso il centro commerciale Centro Luna di Sarzana nei giorni 28 e 29 marzo dalle 9 alle 19 con uno stand di articoli e Pigotte Unicef.

La Pigotta è una bambola speciale, unica, diversa da tutte le altre. Ogni Pigotta adottata sostiene l’Unicef nel suo compito importante di raggiungere ogni bambino in pericolo, ovunque si trovi, portando vaccini, alimenti terapeutici, costruendo pozzi, scuole e portando assistenza. Con una donazione minima di 20 euro, tutti possono adottare una Pigotta ed essere a fianco dell’Unicef.

Oltre ad essere un pensiero gradito e speciale, la donazione per prodotti dell’Unicef contribuisce a garantire a tantissimi bambini e bambine nel mondo un futuro migliore attraverso vaccini, alimenti terapeutici e materiale scolastico.

