Genova. Mattinata difficile per la viabilità cittadina e autostradale, in parte a causa della pioggia che ha inevitabilmente spinto più persone a servirsi dell’auto privata anziché dei mezzi pubblici o a due ruote.

Uno dei problemi puntuali che a catena sta provocando disagi sulle altre strade principali si è verificato intorno alle 8.30, in pieno orario di punta: un’automobile in avaria sulla sopraelevata, nella carreggiata in direzione levante, ha provocato lunghe code.

» leggi tutto su www.genova24.it