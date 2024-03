Il prossimo 13 aprile al centro sociale di Molicciara il sindaco uscente di Castelnuovo Magra Daniele Montebello incontrerà la cittadinanza per tracciare un bilancio dei suoi dieci anni di mandato che si concluderanno a breve. Nei giorni scorsi ha infatti ufficializzato la decisione di non candidarsi per puntare al terzo mandato, con il centrosinistra che alle prossime amministrative sarà rappresentato dall’attuale assessore alla cultura Katia Cecchinelli.

“Un anno fa – ha ribadito oggi a margine della presentazione della candidata – quando non si parlava ancora di terzo mandato, ho fatto scelte di carattere personale per proseguire la mia attività presso un ente locale anche se con altro ruolo e rinunciando anche al mio lavoro precedente. Una scelta di vita precisa a cui si sono aggiunte anche le esigenze familiari visto che ho un bimbo piccolo che mi reclama”.

Montebello ha quindi aggiunto: “Mi tranquillizza sapere della presenza di Katia e avere la consapevolezza che, con lei e con le altre persone che ne fanno parte, la coalizione e il Comune un domani saranno in buone mani. Io candidato in lista? No, se uno decide di staccare deve farlo nel modo giusto, darò ovviamente una mano in queste settimane e aspetto tutti il prossimo 13 aprile per ripercorrere tutto ciò che è stato fatto in questi anni”.

L’articolo Montebello: “Ho fatto scelte familiari e lavorative ma con Cecchinelli la coalizione è in buone mani” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com