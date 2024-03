Nuovo codice della strada, via libera alla Camera: dai monopattini agli autovelox, ecco tutte le novità

Italia. Ritiro della patente per chi viene sorpreso a guidare col cellulare, assicurazione obbligatoria per circolare con un monopattino elettrico, multe più salate per l’eccesso di velocità ma stretta sugli autovelox, norme più severe per la guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti. Sono le principali novità contenute nelle modifiche al codice al strada approvate alla Camera con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Ora il testo passerà all’esame del Senato.

Le nuove norme prevedono il ritiro della patente da 15 giorni a due mesi e una sanzione fino a 1.697 euro per chi si fa distrarre dal cellulare. In caso di recidiva la multa lievita fino a 2.588 euro, la sospensione della patente può arrivare a tre mesi e si aggiunge la decurtazione da 8 a 10 punti. Patente sospesa anche per chi è trovato a guidare contromano o passa col rosso.

