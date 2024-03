Ponte Morandi, l’esperto di terremoti Dolce: “Sul viadotto Polcevera non c’era obbligo di verifica sismica”

Genova. “Sul viadotto Polcevera non c’era un obbligo di verifica sismica ma di semplice trasmissione dai dati”. Lo ha spiegato in aula il professore Mauro Dolce, geofisico, sismologo e vulcanologo che dal 2006 al 2021 è stato direttore generale presso il dipartimento di Protezione civile.

“Il ponte Morandi si trovata in un’area classificata come rischio basso – ha ricordato il teste – a seconda delle classificazioni nella zona 3B o 4, quelle a minor rischio sismico”. Dolce, chiamato come ultimo testimone dalle difese di diversi imputati a processo per il crollo de viadotto – ha ricostruito l’evoluzione della normativa dagli anni ’80, quando è stata introdotta dopo il sisma dell’Irpinia, fino al 2017. Genova e la Liguria hanno lievemente cambiato classe di rischio nel corso degli anni, ma senza mai raggiungere le zone a rischio più alto (le zone 1 e 2, secondo le norme tecniche) che impongono verifiche più strette anche sulle opere della rete autostradale.

