Raccontare don Ringressi nel centenario della nascita, Agnese raccoglie immagini e testimonianze

Una mostra dedicata a don Ruggero Ringressi, indimenticato parroco di Pozzuolo, nel centenario della nascita. Ci sta lavorando Agnese Maranca, 24enne lericina laureata in Antropologia culturale e specializzanda in Antropologia museale. “Ha dedicato la sua vita a tenere unita e viva una piccola realtà di paese come quella di Pozzuolo, è stata una figura cardine”, sottolinea Agnese, che vorrebbe riuscire ad allestire la mostra a giugno, per San Giovanni, a cui è intitolata la chiesa di Pozzuolo. “Ho pensato di iniziare a raccogliere memorie orali, tramite interviste che sto attualmente realizzando – spiega ancora la dottoressa in Antropologia -, e materiale fotografico – e spero audiovisivo, se qualcuno riesce a trovare qualcosa – per allestire una mostra nel centro polivalente di Pozzuolo. L’idea è di ricordare don Ringressi e, tramite il potere evocativo della fotografia, riunire una comunità intera”. Benvenuto dunque il contributo di chi vorrà aiutare Agnese in questo progetto. Intanto, le prime interviste stanno già cesellando il profilo della figura del sacerdote scomparso nel 2006: “Queste alcune parole chiave che sono emerse durante le interviste: inclusivo, di larghe vedute, generoso, altruista”, racconta Agnese, ben decisa a raccontare, anche in virtù degli strumenti acquisiti nel suo percorso di studi, la figura del don, di cui personalmente non serba ricordi diretti, vista la sua giovane età. Per chi volesse aiutare Agnese: maranca.agnese@gmail.com – 3386646932.

