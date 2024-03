Da Elisabetta Ricci, candidato sindaco a Rapallo

Ho letto il comunicato del Circolo della Pulce relativo alla gara d’appalto per la riqualificazione della copertura del S. Francesco e alla ricollocazione del “Polpo”, che è simbolo storico della nostra Città.

Ritengo che si possano apportare modifiche migliorative al progetto nel suo insieme e, in particolare, sono convinta, come tantissimi concittadini, che questo simbolo storico e caro a tutti debba ritornare nella sua posizione originaria.

» leggi tutto su www.levantenews.it