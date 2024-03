Un convegno in Sala Dante per spiegare cos’è l’endometriosi

Si è svolto in Sala Dante davanti a un’ampia platea, soprattutto di studenti, il convegno organizzato dall’amministrazione comunale sul tema “L’endometriosi: conoscenza e cura”.

All’iniziativa, sono intervenuti l’assessore alle Politiche sanitarie Giulio Guerri, la direttrice sanitaria dell’Asl 5 dottoressa Pamela Morelli, il dottor Fabio Sanguineti, direttore del reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale Sant’Andrea, la dottoressa Irene Gavini, la dottoressa Claudia Frandi, psicologo e psicoterapeuta e in rappresentanza dell’Associazione “La Voce di una è la Voce di Tutte” le tutor Lorita Longo e Tania Vitali, autrice del libro “La guerra che si può vincere – L’endometriosi”.

Il convegno è stata l’occasione per far conoscere questa patologia sul piano fisiologico e psicologico e dal punto di vista di coloro che ne soffrono. L’iniziativa rientra nel percorso divulgativo e di sensibilizzazione promosso dall’amministrazione comunale sui temi della salute e della sicurezza e ne è una tappa molto importante perché riguarda una malattia cronica ancora poco conosciuta ma molto grave per i suoi effetti invalidanti e per contrastare la quale è fondamentale la diagnosi precoce.

L’evento si è tenuto alla vigilia della Giornata mondiale dell’endometriosi, che ricorre il 28 marzo e in occasione della quale il Comune illuminerà di giallo la facciata di Palazzo civico.

