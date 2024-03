Varazze, rimossa la carcassa di balenottera minore ritrovata ieri sotto lungomare Europa

Varazze. É stata rimossa nella serata di ieri la carcassa del giovane esemplare femmina di balenottera minore ritrovata nel tardo pomeriggio nel mare antistante lungomare Europa, tra gli scogli sotto il tratto panoramico, poco distante dalla Villa Araba. Le operazioni sono state rese possibili grazie al supporto della Protezione Civile.

Il cetaceo è stato portato via dall’Istituto Zooprofilattico di Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta per procedere all’autopsia. “Ora si faranno tutte le analisi per capire le cause della morte” spiega Menkab, associazione per la salvaguardia del Mediterraneo, a IVG. Un esemplare di circa tre metri, dimensioni ridotte se paragonato al capodoglio arenatosi questa estate sempre lungo il tratto, anche se in un altro punto.

