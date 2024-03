Vendita Secolo XIX a Msc, i giornalisti: “Garantire occupazione e retribuzioni. Chiarezza sul futuro della testata”

Genova. Ore movimentate per l’editoria genovese e non solo. Dopo la notizia arrivata questo pomeriggio dell’avvio della due diligence tra il gruppo Gedi e il gruppo Msc per la cessione della storica testata de Il Secolo XIX, in serata si è riunito il Comitato di redazione del giornale per porre sul tavolo la posizione e le richieste dei giornalisti e “per mettere in campo ogni azione necessaria per la salvaguardia dei posti di lavoro e delle attuali condizioni contrattuali a tutela dell’autonomia della testata e della qualità dell’informazione”.

“Il Gruppo Gedi, dopo numerose smentite sulla possibilità vendita del nostro giornale, ha dimostrato ancora una volta tutta la sua poca credibilità – si legge nel comunicato stampa diramato al termine della riunione – Comportandosi come aveva già fatto in passato quando operazioni di cessione erano state negate per poi concretizzarsi subito dopo e portando allo smantellamento di quello che fino a poco fa era il primo gruppo editoriale italiano. Siamo fortemente preoccupati, non tanto per una eventuale cessione ad un gruppo economicamente solido come Msc da quale siamo in attesa di conoscere piani e investimenti futuro, ma quanto per le modalità con cui la rappresentanza sindacale (e di conseguenza tutta la redazione) è stata informata dell’avvio della due diligence. Dare una comunicazione così importante con queste modalità improvvise e frammentarie è assolutamente inaccettabile e irrispettoso nei confronti di una testata che da quasi 140 anni è la voce di Genova e della Liguria intera“.

