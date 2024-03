Via libera alla riforma fiscale della giunta Toti: “Un aiuto ai redditi più bassi, il gettito sarà invariato”

Genova. Via libera del consiglio regionale alla mini-riforma fiscale della giunta Toti che recepisce il sistema a tre scaglioni varato dal governo Meloni e annulla la maggiorazione regionale sull’addizionale Irpef per circa 800mila liguri con con un risparmio sul prelievo fiscale che va da 50 a 150 euro annui. Il provvedimento è stato approvato con 16 voti a favore (maggioranza), 4 contrari (Linea Condivisa e Lista Sansa) e 6 astenuti (Pd, M5s e Azione).

“Quello che abbiamo deciso di fare è adeguarci al primo modulo della riforma rimodulando le aliquote regionali in senso coerente con la fiscalità nazionale. Se non possiamo fare tutto questo non ci esenta dal fare qualcosa – ha spiegato Toti nel suo intervento in aula -. Nel complesso ci aspettiamo un gettito pressoché invariato. Non credo che ridurrà particolarmente né aumenterà particolarmente la pressione fiscale sulle famiglie, ma la rimodula secondo tre principi: riduce le imposte alle famiglie che maggiormente hanno visto il loro tenore di vita intaccato dall’ondata di inflazione che oggi tende a fermarsi ma che ha fatto danno ai salari più bassi; segna uno spartiacque di proporzionalità tra chi la vivrà come beneficio e chi invece è chiamato a dare un contributo un po’ maggiore; e poi contribuirà allo sviluppo: quegli euro non si distruggono e le fasce più basse sono più propense al consumo e quindi mi aspetto una spinta sul Pil”.

» leggi tutto su www.genova24.it