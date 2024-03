“Albenga merita di più”: il candidato sindaco Nicola Podio lancia un podcast per raccontare i suoi progetti per la città

Albenga. Si intitola “Albenga merita di più” ed è il nuovo podcast di Nicola Podio. Il candidato sindaco del centrodestra albenganese lancia un nuovo contenuto per raccontare i suoi progetti per la città.

“Sono davvero molto felice di poter lanciare questo podcast – spiega Podio – , uno spazio di ascolto e condivisione, lontano dalle polemiche della campagna elettorale. Nel corso dei vari episodi affronterò i diversi temi che riguardano la città e i progetti che ho in mente per rilanciare Albenga. Il podcast va oltre l’approfondimento del programma elettorale, perché chi lo ascolterà potrà conoscermi meglio anche dal punto di vista umano. Sarà un modo speciale per raccontare e per raccontarmi ai cittadini”.

» leggi tutto su www.ivg.it